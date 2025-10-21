Halliburton dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à une demande soutenue de forage en Amérique du Nord

Halliburton HAL.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, aidé par une demande soutenue pour ses équipements et services pétroliers en Amérique du Nord.

Le chiffre d'affaires trimestriel de son segment Amérique du Nord s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, un chiffre stable par rapport à l'année précédente, mais supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,17 milliards de dollars.

Halliburton a déclaré que les résultats étaient soutenus par une activité de stimulation accrue dans les terres américaines et au Canada, ainsi que par une augmentation des ventes d'outils de complétion et de l'activité de câblage dans le Golfe d'Amérique.

Les actions de la société basée à Houston étaient en hausse de 1,3 %, à 22,90 dollars, dans les échanges de pré-marché.

La semaine dernière, son homologue SLB SLB.N a également dépassé les attentes grâce à une forte demande en Amérique du Nord, mais a signalé qu'elle ne s'attendait pas à une reprise significative de l'activité de forage en Amérique du Nord en raison des coûts de production élevés dans certains bassins de schiste.

Selon les données de Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage pétrolier et gazier, un indicateur précoce de la production future, s'élevait à 548 en Amérique du Nord au troisième trimestre, soit 8 de plus qu'au trimestre précédent.

Si l'activité nord-américaine reste stable, les dépenses internationales, longtemps considérées comme le prochain moteur de la croissance, montrent des signes de reprise inégale, en particulier au Moyen-Orient.

Halliburton a enregistré une baisse de 8 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre au Moyen-Orient et en Asie.

En juillet, la société a déclaré que son chiffre d'affaires international en 2025 devrait se contracter d'un pourcentage moyen à un chiffre par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une baisse d'activité en Arabie saoudite et au Mexique.

Halliburton a déclaré un bénéfice ajusté de 58 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation des analystes de 50 cents, selon les données de LSEG.