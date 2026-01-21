 Aller au contenu principal
Halliburton dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une demande internationale soutenue
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre: 69 cents contre 55 cents prévus

Chiffre d'affaires international du 4ème trimestre en hausse de 2,9%, Amérique du Nord stable

(Ajoute des détails sur le chiffre d'affaires international et nord-américain dans les paragraphes 4 à 6, met à jour les actions dans le paragraphe 2)

Halliburton HAL.N a dépassé les attentes des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, grâce à une demande soutenue pour ses services et équipements sur les marchés internationaux.

Les actions de la société de services pétroliers ont augmenté de près de 2,6 % dans les échanges de pré-marché.

La société basée à Houston, qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour les fournisseurs américains de services pétroliers, s'est concentrée sur les marchés internationaux, en particulier l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique, car les activités de forage et de production en Amérique du Nord sont restées tièdes.

REVENUS STABLES EN AMÉRIQUE DU NORD

Le chiffre d'affaires trimestriel des activités internationales de Halliburton a augmenté de 2,9 % pour atteindre 3,5 milliards de dollars, en raison de l'augmentation des ventes d'outils d'achèvement au Brésil, en mer du Nord et dans les Caraïbes, ainsi que de l'augmentation des ventes de logiciels au Mexique, a déclaré la société.

L'amélioration de l'activité de construction de puits en Afrique et l'augmentation de l'activité de stimulation en Angola ont également contribué aux bénéfices.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord est resté stable à 2,2 milliards de dollars.

"Je m'attends à ce que l'Amérique du Nord soit la première à réagir lorsque les fondamentaux macroéconomiques s'améliorent", a déclaré le directeur général Jeff Miller.

Halliburton a enregistré un bénéfice ajusté de 69 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes s'attendaient à 55 cents par action, selon les estimations compilées par LSEG.

La société a enregistré une charge avant impôts de 83 millions de dollars, en partie liée à une dépréciation d'actifs destinés à la vente et à des indemnités de licenciement.

Halliburton faisait partie des compagnies pétrolières qui ont rencontré la Maison Blanche au début du mois pour discuter d'investissements potentiels au Venezuela. Jeff Miller avait déclaré que l'entreprise était "très intéressée" par un retour.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
32,055 USD NYSE -1,58%
Pétrole Brent
65,08 USD Ice Europ +1,69%
Pétrole WTI
60,59 USD Ice Europ +1,56%
