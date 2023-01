Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton: consensus dépassé, le dividende augmente information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - Halliburton a annoncé mardi avoir augmenté son dividende de 33% après avoir battu les estimations de résultats de Wall Street au cours du quatrième trimestre.



Le numéro deux mondial des services pétroliers a fait état ce matin d'un bénéfice net de 656 millions de dollars, soit 0,72 dollar par action, au titre des trois derniers mois de l'exercice écoulé.



Le consensus visait, pour sa part, un BPA de 0,67 dollar.



A titre de comparaison, le groupe de Houston avait dégagé au quatrième trimestre 2021 un profit net de 544 millions de dollars, soit 0,60 dollar par action.



Son chiffre d'affaires trimestriel est lui ressorti à 5,6 milliards de dollars, contre 5,4 milliards un an plus tôt, à la faveur du dynamisme de ses activités de forage et d'évaluation, tout particulièrement à l'international.



Reflet de la confiance qu'il éprouve dans ses activités, Halliburton a déclaré qu'il augmenterait son dividende à 16 cents par titre, et ce dès le trimestre en cours.



L'action prenait 0,4% en préouverture mardi matin à la Bourse de New York.





