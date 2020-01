Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 21/01/2020 à 13:10









(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net de 285 millions de dollars au titre du quatrième trimestre 2019, soit 32 cents par action, battant de trois cents l'estimation moyenne des analystes, et à comparer à un BPA ajusté de 41 cents un an auparavant. En rythme séquentiel, le groupe parapétrolier a vu son profit opérationnel augmenter de 2% à 546 millions de dollars pour des revenus en recul de 6% à 5,2 milliards, avec une hausse de 10% à l'international et une chute de 21% en Amérique du Nord. 'Si nous nous attendons à ce que les dépenses de nos clients reculent encore cette année en Amérique du Nord (...), nous continuerons de nous concentrer sur la réalisation de l'expansion des marges et d'un free cash-flow solide', affirme le PDG Jeff Miller.

