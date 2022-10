Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton: BPA plus que doublé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Halliburton fait part d'un bénéfice net de 544 millions de dollars, ou 0,60 dollar par action, au titre du troisième trimestre 2022, un BPA ajusté qui a plus que doublé par rapport à la même période l'an dernier.



Toujours en comparaison annuelle et sur une base ajustée, la marge d'exploitation de la compagnie parapétrolière s'est améliorée de 3,9 points à 16%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 39% à 5,4 milliards de dollars.



'La demande structurelle pour une offre accrue de pétrole et de gaz apportera de forts vents favorables à Halliburton, qui est bien positionnée pour améliorer la rentabilité et augmenter les rendements pour les actionnaires', estime son PDG Jeff Miller.





