Halliburton: BPA ajusté en hausse de 56% en un an information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 13:04

(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net ajusté, excluant les pertes liées aux transactions en Argentine, de 691 M$ (soit 77 cents par action), à comparer aux 442M$ (soit 49 cents par action) enregistrés un an plus tôt, soit une hausse de +56%.



Le CA d'Halliburton ressort à 5,8 milliards de dollars (contre 5,7 milliards au 1er trimestre), et en hausse de 14% par rapport au 2e trimestre 2022.



En un an, l'activité progresse aussi bien dans la division Completion & Production (+41%) que dans Drilling & Evaluation (+31%).



Le bénéfice d'exploitation ajusté ressort à 1 milliard de dollars, contre 718 millions de dollars un an plus tôt (+41%).