Halliburton : bénéfice net de 170 M$ au 1er trimestre 2021

(CercleFinance.com) - Halliburton a annoncé un bénéfice net de 170 millions de dollars ou 0,19 $ par action diluée, pour le premier trimestre de 2021. Cela se compare à un bénéfice de 270 millions de dollars pour le 1er trimestre de 2020, ou 0,31 $ par action, ainsi qu'à un bénéfice net ajusté de 160 millions de dollars, ou 0,18 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 370 millions $ au premier trimestre de 2021. ' Nous avons réalisé un chiffre d'affaires total de 3,5 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation de 370 millions de dollars, ce qui représente des hausses de 7 % et de 6 %, respectivement, comparativement aux revenus et au bénéfice d'exploitation ajusté du trimestre précédent ', a déclaré Jeff Miller, président du conseil d'administration du groupe.

