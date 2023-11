Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Halliburton : après un double-top, retombe vers 38$ information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 16:57









(CercleFinance.com) - Halliburton se retrouve dans une position délicate : après un double-top sous 43 puis 43,3$ (les 19 septembre et 15 octobre), le titre ouvre un 'gap' sous 39,42$ et retombe vers 38$, au contact d'un support testé les 25 août et 5 octobre.

En cas de basculement, le titre rechuterait vers 35,7$, support testé les 22 mars et 20 juillet.





