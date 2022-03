Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Halliburton: a suspendu ses activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 12:54

(CercleFinance.com) - Halliburton Company a annoncé vouloir suspendre immédiatement ses activités en Russie. ' Halliburton accordera la priorité à la sécurité et à la fiabilité alors que nous mettons fin à nos activités restantes en Russie ' indique la direction.



Il y a plusieurs semaines, la société a interrompu toutes les expéditions de pièces et de produits spécifiques sanctionnés vers la Russie.



' Nous avons des employés en Ukraine et en Russie, et le conflit a un impact considérable sur notre peuple, leurs familles et leurs proches dans toute la région ', a déclaré Jeff Miller, président du conseil de Halliburton.



' Depuis le début de ce conflit, nous avons donné la priorité à la sécurité des employés et au respect de toutes les sanctions pertinentes. '