Halkbank et le ministère américain de la Justice s'accordent pour régler les accusations pénales, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord de poursuite différée fait suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis

* Halkbank est accusée d'avoir aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions américaines

* L'audience du tribunal sur l'accord est prévue pour mercredi

(Détails au paragraphe 2, demandes de commentaires au paragraphe 3, contexte de l'accord de poursuite différée au paragraphe 4)

Leministère de la Justice des États-Unis a accepté de régler l'affaire pénale qu'il mène depuis longtemps contre la banque publique turque Halkbank

HALKB.IS , a déclaré lundi le juge supervisant l'affaire pénale américaine de longue date contre la banque dans un dossier judiciaire, sans fournir d'autres détails sur l'accord.

Le juge du district de Manhattan, Richard Berman, a déclaré dans une ordonnance écrite qu'il interrogerait les avocats des deux parties au sujet de l'accord de poursuite différée lors d'une audience prévue mercredi.

Ni un porte-parole du bureau du procureur de Manhattan, qui a porté l'affaire, ni les avocats de Halkbank n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un accord de poursuite différée est un accord entre les procureurs et le défendeur pour résoudre les accusations criminelles sans procès, à condition que le défendeur remplisse certaines conditions. Les conditions peuvent varier et les détails de l'accord conclu entre le gouvernement et la Halkbank n'ont pas encore été divulgués.

Dans cette affaire, les procureurs avaient accusé Halkbank de fraude, de blanchiment d'argent et de conspiration pour avoir prétendument aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions économiques américaines. L'affaire Halkbank est depuis longtemps une épine dans les relations entre les États-Unis et la Turquie, le président turc Tayyip Erdogan l'ayant qualifiée de mesure "illégale et hideuse". L'accord a été annoncé après que la Cour suprême des États-Unis, en octobre 2025, a maintenu la décision d'une cour d'appel fédérale qui avait autorisé les poursuites.

Les procureurs américains ont initialement inculpé Halkbank en 2019, pendant le premier mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche. Erdogan a rencontré Trump en septembre et a exprimé l'espoir le mois suivant que la rencontre permette de résoudre divers problèmes entre les deux pays.

Le président turc a déclaré que Trump lui avait dit à la Maison Blanche et lors d'un appel téléphonique ultérieur que "le problème de Halkbank est terminé pour nous".

PLUSIEURS AFFAIRES PÉNALES CONNEXES La Halkbank a été accusée d'avoir utilisé des intermédiaires financiers et des sociétés écrans en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis dans le cadre de son programme d'évasion des sanctions .

Les procureurs américains ont déclaré que la banque avait secrètement transféré 20 milliards de dollars de fonds restreints, converti les revenus pétroliers en or et en espèces au profit d'intérêts iraniens et documenté de fausses expéditions de nourriture pour justifier les transferts de revenus pétroliers.

La Halkbank a plaidé non coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs.

Cette affaire est le résultat de plusieurs affaires criminelles connexes, notamment contre le négociant en or turco-iranien Reza Zarrab et l'ancien dirigeant de Halkbank Mehmet Hakan Atilla.

Zarrab a plaidé coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de complot en 2017, mais n'a pas été condamné. Il a témoigné contre Atilla, qui a été reconnu coupable en 2018 de fraude bancaire et de complot. Atilla est retourné en Turquie en 2019 après avoir purgé la majeure partie d'une peine de prison de 32 mois. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles.

UN PÉRIPLE DANS LES TRIBUNAUX AMÉRICAINS

L'affaire Halkbank a suivi un chemin détourné devant les tribunaux américains. Berman a d'abord statué en 2020 que Halkbank ne méritait pas l'immunité contre les poursuites. L'année suivante, la deuxième cour d'appel du circuit américain à Manhattan a confirmé cette décision , mais pour des motifs différents. Elle a déclaré que la Halkbank pouvait être poursuivie en vertu de la loi fédérale de 1976 sur les immunités souveraines étrangères (Foreign Sovereign Immunities Act), parce que sa faute présumée impliquait une activité commerciale qui n'était pas couverte par cette loi. En 2023, la Cour suprême des États-Unis a temporairement annulé les poursuites , tout en reconnaissant que la volonté du Congrès de protéger les pays étrangers et leurs institutions de la responsabilité civile ne s'appliquait pas aux affaires pénales. En revanche, elle a ordonné à la deuxième instance d'examiner de manière plus approfondie si l'immunité prévue par le droit coutumier séculaire protégeait Halkbank. La cour d'appel a conclu à l'absence d'une telle protection en octobre 2024, ce qui a incité Halkbank à faire appel pour la deuxième fois devant la Cour suprême. L'administration Trump a fait valoir que la common law ne protégeait pas les entreprises publiques étrangères contre les poursuites pénales.