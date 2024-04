Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Haleon: un nouveau directeur financier fin octobre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - Haleon a annoncé mercredi la prochaine arrivée de Dawn Allen en tant que nouveau directeur financier, une nomination qui prendra effet le 28 octobre.



Le groupe britannique de produits de santé grand public indique que Dawn Allen remplacera Tobias Hestler, qui a choisi de démissionner afin de ménager son diabète de type 1 après 30 ans de carrière.



Dawn Allen est actuellement le directeur financier de Tate & Lyle, un fournisseur d'ingrédients pour l'industrie agroalimentaire. Il avait été avant cela le directeur financier du confiseur américain Mars.



Il siège également au conseil d'administration du groupe de télévision britannique ITV.



A la Bourse de Londres, l'action Haleon évoluait peu (+0,4%) mercredi suite à cette annonce.





