Haleon: optimiste pour 2023 suite à un bon début d'année

(CercleFinance.com) - Haleon, l'ancienne filiale de santé grand public de GSK, s'inscrit en hausse jeudi à la Bourse de Londres suite à un point d'activité trimestriels bien accueilli.



Dans un communiqué publié dans la matinée, la nouvelle société spécialisée dans les soins de santé à destination des consommateurs a déclaré désormais s'attendre à une croissance dans le haut de la fourchette prévue pour 2023.



L'entreprise, qui détient notamment les marques Sensodyne, Voltaren, Parodontax ou Advil, indique avoir signé un solide début d'exercice en générant une croissance organique de 9,9% de son chiffre d'affaires sur le premier trimestre.



Haleon précise avoir surtout bénéficié d'une revalorisation de 7,1% de ses prix sur les trois premiers mois de l'année, à laquelle est venue s'ajouter une augmentation de 2,8% de ses ventes en volumes.



Le groupe explique que ses ventes ont été portées par la persistance de la saison de la grippe, mais aussi par un effet de restockage lié aux pénuries qui avaient frappé l'Europe et les Etats-Unis à la fin de l'année dernière.



Suite à ce bon démarrage d'exercice, la société dit désormais prévoir une croissance organique dans le haut de sa fourchette, qui s'étageait jusqu'ici entre 4% et 6%.



Le titre affiche actuellement un gain de 2,8% en Bourse de Londres, signant la deuxième plus forte progression de l'indice FTSE 100.





