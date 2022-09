Haleon: objectifs confirmés après un premier semestre solide information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 11:44

(CercleFinance.com) - Le groupe de santé grand public britannique Haleon, issue du géant GSK, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 5,2 milliards de livres au titre du premier semestre.



En données organiques, la croissance interne de ses ventes ressort à 11,6% sur les six premiers mois de l'année, dont une hausse de 3,7% liée aux prix et de 7,9% au niveau de ses volumes.



Dans son communiqué, Haleon met en avant les bonnes performances de plusieurs de ses médicaments sans ordonnance, comme le Panadol (paracétamol), Theraflu (rhume et grippe), Otrivin (décongestionnant nasal), Advil (antidouleur) et Centrum (multi-vitamines).



Son bénéfice opérationnel ajusté progresse ainsi de 21% à près de 1,2 milliard de livres sur le trimestre, dont une hausse de 15,5% à taux de change constants.



La société a par ailleurs confirmé viser une croissance organique de 6% à 8% sur l'ensemble de l'exercice.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent une publication 'solide', mais déplorent le manque d'informations concernant le dossier Zantac, le principal moteur du cours de Bourse selon eux pour le moment.



Dans son communiqué, Haleon indique simplement avoir rejeté les demandes d'indemnisation faites par GSK et Pfizer au motif que leur co-entreprise n'a été créée qu'en 2018, date à laquelle ils ne commercialisaient plus le médicament.



Il s'agit de la première publication de résultats de Haleon depuis son introduction en Bourse le 18 juillet dernier. Le titre gagne aujourd'hui plus de 2%, mais affiche près de 20% de repli depuis sa première cotation.