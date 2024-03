Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Haleon: le titre recule, Pfizer va réduire sa participation information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 10:09









(CercleFinance.com) - Haleon est sanctionné lundi à la Bourse de Londres, alors que son principal actionnaire, l'américain Pfizer, a réduit sa participation au sein du groupe britannique de produits de santé grand public.



Haleon a annoncé ce matin que Pfizer avait l'intention de réduire sa participation via un placement de 630 millions d'actions, une opération estimée à près de deux milliards de livres (environ 2,5 milliards de dollars) aux niveaux de cours actuels.



Sur ce montant, Haleon s'est engagé à racheter des titres à hauteur de 315 millions de livres (quelque 400 milliards de dollars).



A l'issue du placement, Pfizer restera le premier actionnaire de Haleon avec une participation d'environ 24%, contre 32% précédemment.



Le géant pharmaceutique américain était devenu propriétaire d'une participation dans Haleon suite au regroupement, en 2019, de ses activités de médicaments sans ordonnance avec celles de GSK, une co-entreprise que ce dernier avait décidé de mettre en Bourse en 2022.



Avec un repli de plus de 2%, Haleon signe ce lundi l'une des plus fortes baisses de l'indice FTSE 100.





