Haleon: le titre grimpe après des résultats jugés 'solides'

(CercleFinance.com) - Le fabricant de produits de santé grand public Haleon a fait état jeudi de résultats annuels 2023 jugés solides, ce qui faisait bondir son cours de Bourse.



Le groupe britannique a annoncé ce matin avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 4,1% à 11,3 milliards de livres l'an dernier, dont une croissance organique de 8%.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS soulignent que le propriétaire des marques Advil, Sensodyne, Voltaren ou Polident a enregistré une croissance organique de 6,7% au quatrième trimestre, contre un consensus de 5%.



'Surtout, cette performance meilleure que prévu s'explique à la fois par la bonne tenue des volumes et du 'mix' (+0,3% contre un consensus de -0,2%) et des prix (+6,4% contre +5,5% attendus)', relève le bureau d'études.



Pour 2024, Haleon déclare anticiper un 'nouvel exercice de forte croissance', avec une croissance organique attendue entre 4% et 6%.



L'entreprise prévoit par ailleurs d'allouer un montant de 500 millions de livres à ses rachats d'actions sur l'exercice.



Suite à ces annonces, l'action grimpait de plus de 6% à la Bourse de Londres jeudi matin, ce qui lui permettait d'afficher l'une des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen STOXX 600.





