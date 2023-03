Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haleon: le titre décroche, publication en demi-teinte information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 12:33









(CercleFinance.com) - Haleon a publié jeudi un résultat opérationnel en-dessous des attentes pour son exercice 2022 et ses prévisions de marges pour l'année en cours se sont également avérées inférieures aux estimations des analystes.



Le titre de l'entreprise britannique, issue de la séparation de la branche santé grand public de GSK l'an dernier, décrochait de plus de 4,7% à la Bourse de Londres suite à cette publication mitigée.



Le groupe, qui détient quelques marques mondiales de renom telles que Sensodyne, Voltaren, Parodontax ou Advil, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 13,8% à 10,86 milliards de livres sterling pour 2022.



Sa croissance organique de 9%, composée d'une hausse de 4,3% de ses prix et d'une progression des volumes de 4,7%, a dépassé le consensus moyen des analystes, qui s'était établi à 8,7%.



Mais son bénéfice opérationnel ajusté, qui s'inscrit lui aussi en hausse de 13,8% à 2,47 milliards de livres (+5,9% à changes constants), n'a pas atteint les prévisions du marché, qui visait plus de 2,49 milliards.



Pour l'exercice en cours, Haleon a déclaré prévoir une croissance organique de 4% à 6%, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,1%, mais la perspective d'une marge opérationnelle 'globalement stable' n'enchantait guère les analystes, qui espéraient plutôt une amélioration de 20 points de pourcentage.





