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Haleon, le fabricant de Sensodyne, revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en raison d'une saison grippale peu active et des perturbations en Chine
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les prévisions et les résultats du troisième trimestre tout au long du texte)

La société britannique de produits de santé grand public Haleon HLN.L a revu à la baisse jeudi ses prévisions de croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires, la faible demande de médicaments contre le rhume et un revers réglementaire en Chine ayant pesé sur ses ventes.

* Le fabricant des analgésiques Advil et du dentifrice Sensodyne table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires d’environ 2,5% pour l’ensemble de l’année, en forte baisse par rapport à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 3% et 5%.

* Les analystes tablaient sur une croissance organique du chiffre d’affaires de 3,2% pour 2026, selon un sondage réalisé par la société

* Le chiffre d’affaires organique pour le trimestre clos le 30 septembre a progressé de 2,6%, manquant également les estimations du marché qui s’établissaient à 3,2%, la baisse de la consommation de produits contre la toux, le rhume et la grippe ayant pesé sur les commandes en Amérique du Nord, son plus grand marché

* Les ventes en Chine ont été pénalisées par un changement dans la classification des matières premières, qui a affecté les importations des multivitamines Centrum en vente libre, contraignant Haleon à suspendre les expéditions de ces produits

* Haleon a signalé un impact négatif de 15 à 20 millions de livres sterling sur son chiffre d’affaires net du quatrième trimestre, lié à son projet d’accélérer la mise en place d’un nouveau modèle de commercialisation au Brésil afin de s’aligner sur le nouveau cadre fiscal du pays

* Le secteur de la santé bucco-dentaire est resté un point fort, avec des ventes en hausse de 8,8% grâce à la forte demande pour Sensodyne et parodontax, tandis que les marchés émergents ont progressé de 5,1%, tirés par l’Inde

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