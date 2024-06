Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Haleon: en hausse, Berenberg initie le titre à l'achat information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Haleon s'apprêtait à finir la séance de mercredi parmi les plus fortes progressions de l'indice FTSE 100, porté par des commentaires favorables des analystes de Berenberg.



Dans une note diffusée dans la matinée, Berenberg a annoncé avoir initié la couverture du titre Haleon avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 407 pence.



L'analyste étaye son optimisme par le lancement aux Etats-Unis d'Eroxon, un gel à application locale contre les troubles érectiles chez les hommes, qui devrait selon lui permettre au groupe d'afficher une croissance organique de 5,8% en 2025, là où le consensus ne vise actuellement que 4,9%.



Il met également en évidence l'exposition de Haleon à des segments de marché dynamiques où le groupe devrait générer une croissance de 4,6% à moyen terme, au-delà de la moyenne de 4,1% attendue pour le secteur.



Enfin, l'intermédiaire fait remarquer que le titre se traite aujourd'hui sur la base d'une décote de 17% par rapport aux autres grands fabricants de produits d'entretien et d'hygiène.



Aux cours actuels, son objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 25%.



Suite à ces commentaires, le titre Haleon affichait une hausse de plus de 1,3% mercredi après-midi à la Bourse de Londres.





Valeurs associées HALEON 327.80 GBX LSE +1.58%