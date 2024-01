Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Haleon: cession des baumes ChapStick, jugés non stratégiques information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Le titre Haleon s'inscrivait en légère hausse jeudi matin à la Bourse de Londres, après que le groupe de santé grand public a annoncé la cession de ChapStick, sa gamme de baumes pour les lèvres.



Dans un communiqué, l'entreprise indique que la marque va être reprise par Suave Brands, une société appartenant au portefeuille du groupe de private equity Yellow Wood Partners, pour un montant de 430 millions de dollars en numéraire et avant impôts.



La transaction doit également s'accompagner d'une prise de participation minoritaire au capital de Suave Brands, représentant un investissement de l'ordre de 80 millions de dollars.



Haleon explique que ChapStick, qui commercialise des baumes à lèvres parfumés, ne s'inscrivait plus dans le coeur de ses métiers et que la cession va lui permettre d'alléger le montant de la dette.



ChapStick a réalisé un chiffre d'affaires de 112 million de livres sterling (environ 130 millions d'euros) lors de l'exercice 2023.



L'opération devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre.



Vers 10h00, l'action Haleon progressait de 0,1% tandis que l'indice FTSE 100 grignotait 0,1%.





