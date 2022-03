HAL et Safran signent un accord stratégique lors de la pose de la première pierre d’HE-MRO

(AOF) - Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ont posé la première pierre de la joint-venture Helicopter Engines MRO Pvt Limited (HE-MRO), à Sattari, située au sud-ouest de l’Inde. A cette occasion, ils ont signé un accord (Memorandum of Understanding) pour étudier de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine des moteurs civils et militaires, en cohérence avec la stratégie du gouvernement indien "Atmanirbhar Bharat" qui vise à atteindre l'autonomie en matière de technologies de défense et de MRO (maintenance, de réparation et de révision).

" Cette installation comprendra un espace de formation et de bureaux de 1000 m2, un atelier de réparation de 3800 m2, et assurera des services de MRO pour les moteurs TM333 et Shakti équipant les hélicoptères d'HAL. L'objectif d'HE-MRO est de renforcer la disponibilité opérationnelle des hélicoptères des Forces armées indiennes ", a déclaré R. Madhavan, le Président d'HAL.

HE-MRO sera opérationnel d'ici fin 2023, avec une capacité initiale de 50 moteurs réparés par an, pour atteindre à terme une capacité annuelle de 150 moteurs. Le centre emploiera plus de 60 ingénieurs et techniciens qualifiés de la région. Grâce à une capacité d'expansion le centre pourrait inclure d'autres moteurs à l'avenir.

Pour rappel, Safran Helicopter Engines motorise la totalité des hélicoptères d'HAL et les Forces armées indiennes sont l'un de ses principaux clients opérateurs avec une flotte de plus de 1000 moteurs dont 250 TM333 et plus de 500 Shakti.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.