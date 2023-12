Haffner Energy vise un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros d'ici fin mars 2027

(AOF) - Au premier semestre 2023/2024, l’Ebitda de Haffner Energy est encore négatif à 5,47 millions d'euros contre 4,20 millions d'euros l’année précédente à la même période. Le résultat d’exploitation sur ce premier semestre (-3,53 millions d'euros) intègre la reprise de la perte à terminaison de 4,08 millions d'euros du contrat R-Hynoca et une provision pour dépréciation de 1,53 million d'euros du module installé à Strasbourg. Sa perte nette s’élève à 3,33 millions contre une perte de 5,27 millions d'euros au premier semestre 2022.

Sur ce semestre, Haffner Energy a dégagé un chiffre d'affaires négatif à hauteur de 343 000 euros.

Au 30 septembre 2023, la trésorerie disponible s'élevait à 21 millions d'euros contre 35,4 millions d'euros au 31 mars 2023.

Coté perspectives, la société vise un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros au 31 mars 2027. La compétitivité du gaz produit à partir de la solution SYNOCA permet à Haffner Energy d'anticiper le niveau de marge brute adéquat pour un objectif d'EBITDA à l'équilibre dès l'exercice clôturé au 31/03/2026.

