Haffner Energy s’industrialise avec l’acquisition de l’entreprise familiale Jacquier

(AOF) - Haffner Energy annonce aujourd’hui l’acquisition de la société Jacquier, entreprise familiale spécialisée dans la chaudronnerie industrielle et la mécanique générale située dans la Marne. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité d’un partenariat engagé avec la société Jacquier depuis 2017 pour la fabrication et l’assemblage d’équipements stratégiques destinés aux modules de production d’hydrogène et de gaz renouvelables développés par Haffner Energy.

Avec cette acquisition, Haffner Energy se dote d'un outil industriel performant pour répondre à l'accélération de la demande pour des solutions de décarbonation en France et à l'international.

Les deux sociétés implantées sur la communauté de communes de Vitry, Champagne et Der ont initié une collaboration fructueuse en 2017.

La société Jacquier a notamment été le principal sous-traitant de Haffner Energy pour la première étape d'industrialisation de son procédé HYNOCA, technologie innovante de production d'hydrogène renouvelable.

