Haffner Energy: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 12:22

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Haffner Energy, avec un objectif de cours de 9 euros.



Le bureau d'analyses indique que les résultats annuels sont ressortis proches de ses attentes, avec un EBITDA à -2,7 ME (vs -2,8 ME estimés).



'Ces pertes sont nécessairement justifiées par la mise en oeuvre d'une structure pour assurer le développement des nouvelles activités (charges de personnel...)', indique l'analyste.



La société va entrer dans une phase d'industrialisation avec la création d'une unité d'assemblage pour limiter le recours à la sous-traitance.



'A ce jour, la société s'appuie sur un backlog de 33 ME pour des projets clairement identifiés dont la phase 2 du 1er projet R-Hynoca dont le site pilote a démarré à Strasbourg en 2021. 2 modules seront opérationnels d'ici à la fin 2023 pour produire 720 kg d'hydrogène par jour', rapporte le broker.



La société vise un CA 2022/23 > à 25 ME (vs plus de 30 ME précédemment). 'Pour notre part, nous avions dès l'IPO retenu un objectif inférieur à 30 ME', souligne Oddo.