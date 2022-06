Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haffner Energy: nouvelle phase de développement d'Hynoca information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 13:30









(CercleFinance.com) - Haffner Energy gagne 2% avec le lancement d'une nouvelle phase de développement d'Hynoca, sa technologie de décarbonation et de production d'hydrogène vert et de gaz renouvelable par thermolyse de la biomasse.



Dans ce cadre, il vient de signer un avenant au contrat conclu en juillet 2020, avenant qui prévoit désormais la fourniture à R-Hynoca de deux modules produisant un total de 30 kg d'hydrogène par heure au lieu des trois initialement prévus pour la même capacité.



Ces modules seront livrés sur le site de R-GDS fin 2023. Dans l'intervalle, Haffner Energy installera à Strasbourg un module de nouvelle génération sur lequel des essais seront effectués jusqu'au premier trimestre 2023.





