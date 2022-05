Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haffner Energy: nomination d'un directeur des opérations information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 14:38









(CercleFinance.com) - Haffner Energy, fait part de la nomination d'Alban Reboul Salze comme directeur des opérations, avec pour principale mission d'accompagner le déploiement industriel en France et à l'international de la société spécialisée dans la transition énergétique.



Dans cette fonction nouvellement créée, il supervisera notamment la direction industrielle (dirigée par Frédéric Aubert), le bureau d'études, et la réalisation ainsi que l'exploitation des projets. Il rejoindra le comité exécutif de la société.



Pendant 20 ans, Alban Reboul Salze a occupé chez TotalEnergies différentes responsabilités dans la direction et la gestion opérationnelle de projets, le business développement et dans la direction du programme digital de jumeau numérique.





Valeurs associées HAFFNER ENERGY Euronext Paris -3.04%