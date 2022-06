Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Haffner Energy: intégré au segment Euronext Tech Leaders information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 14:03

(CercleFinance.com) - Haffner Energy annonce son intégration au nouveau segment de marché Euronext Tech Leaders, aux côtés de plus de 100 entreprises européennes technologiques à forte croissance choisies parmi 700 sociétés Tech cotées sur les marchés d'Euronext.



En tant que membre, la société pourra bénéficier de l'ensemble des services développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants dans leur parcours boursier, notamment au travers d'un nouvel indice dédié qui sera lancé en juillet.



'Ce programme va nous permettre d'accroître notre visibilité auprès des investisseurs et acteurs clés de la transition écologique et ainsi répondre plus rapidement aux enjeux de décarbonation et d'indépendance énergétique', commente son PDG Philippe Haffner.