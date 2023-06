Haffner Energy creuse ses pertes sur un an

(AOF) - Haffner Energy a dévoilé ses résultats annuels clos au 31 mars 2023. Le constructeur de stations de production d'énergies renouvelables indique que son EBITDA est négatif à hauteur de 12,4 millions d'euros contre -2,70 millions d'euros l'année précédente. Son résultat d'exploitation est aussi négatif ressortant à -16,48 millions d'euros contre -4,72 millions d'euros au 31 mars 2022. Le groupe accuse une perte nette qui s'élève à 16,4 millions d'euros, contre 4,80 millions d'euros au 31 mars 2022. Son chiffre d'affaires est en baisse sur un an passant de 384 000 à 303 000 euros.

Au 31 mars 2023, la trésorerie disponible d'Haffner Energy s'élève à 35,4 millions d'euros, contre 61,4 millions d'euros au 31 mars 2022, soit une consommation de 26 millions d'euros sur l'exercice.

La société devrait accélérer ses prises de commandes et s'attend à une très forte progression de son chiffre d'affaires au 31 mars 2024. L'ampleur de cette progression dépendra notamment de facteurs externes, en particulier des délais d'autorisation administrative des clients (obtention du permis de construire, autorisation d'exploiter…).

En raison des décalages de prise de commandes depuis l'introduction en bourse de février 2022, le groupe a décidé de reporter son objectif de chiffre d'affaires à 250 millions d'euros initialement annoncé au 31 mars 2026 au 31 mars 2027.

