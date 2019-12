Auparavant, Hadi Zablit a passé 17 ans au Boston Consulting Group (BCG) en tant que consultant puis associé senior. Il a été le chef de file du secteur automobile pour l'Europe et codirecteur de la pratique mondiale de l'innovation. Il a débuté sa carrière en septembre 1994, en tant qu'ingénieur procédés de production dans la division Powertrain de Renault, puis en tant que responsable produit dans la direction Sales & Marketing.

Depuis juin 2019, il assure également des responsabilités de directeur général des co-entreprises Alliance dédiées aux services de mobilité autonome à Boulogne-Billancourt en France et Yokohama au Japon. De janvier 2017 à mars 2018, pour le lancement de Renault Digital, Hadi Zablit a assumé le rôle de directeur général.

(AOF) - A compter du 9 décembre 2019, Hadi Zablit est nommé Secrétaire Général de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il rendra compte au Conseil opérationnel de l'Alliance et aux directeurs généraux des trois entreprises. Ce responsable de l'Alliance aura pour mission de coordonner et faciliter plusieurs grands projets de l'Alliance qui vont être lancés afin d'accélérer l'efficacité opérationnelle des entreprises respectives

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.