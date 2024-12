Hachette, Séché Environnement, Stellantis...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Getlink

Getlink a annoncé l'interruption technique des opérations d'ElecLink, la remise en service de l'interconnecteur étant attendue le 10 février 2025. Cette suspension, qui s'étire depuis le 25 septembre, est due au dysfonctionnement de l'interconnecteur électrique entre la France et la Grande-Bretagne. L'arrêt de l'activité jusqu'au 31 décembre 2024 aura un impact commercial additionnel estimé à environ 11 millions d'euros, tandis que celui des six premières semaines de 2025 est estimé à environ 30 millions d'euros, précise Getlink dans un communiqué.

Hachette

Introduction en Bourse

Inventiva

Inventiva lève un montant de 21,4 millions d'euros permettant de compléter l'émission de la première tranche d'environ 116 millions d'euros du financement en fonds propres multi-tranches d'un montant maximum de 348 millions d'euros, annoncé le 14 octobre 2024. Le produit issu de cette première tranche finalisée du financement sera principalement utilisé pour faire progresser l'essai clinique de phase III, NATiV3, évaluant lanifibranor chez les patients atteints de MASH.

JCDecaux

JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, avait annoncé le 14 décembre 2023 avoir signé un accord relatif à un projet de fusion de ses activités en Slovaquie avec Akzent Bigboard, la filiale spécialisée dans la communication extérieure de JOJ Media House Group, le premier groupe de média en Slovaquie. Les parties ont finalement décidé d'un commun accord de ne pas procéder à la transaction.

Orapi

Orapi annonce que Portzamparc BNP Paribas Group et Crédit Industriel et Commercial, agissant pour le compte de Groupe Paredes Orapi, ont informé l'AMF de la décision de l'initiateur de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Ce retrait portera sur les 396.602 actions du groupe de produits d'hygiène non encore détenues par lui, directement et indirectement, au prix de 6,50 euros par action, net de tous frais. Les 396.602 actions Orapi non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent, à l'issue de l'offre, moins de 10% du capital et des droits de vote.

Osmozis

Le spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances dévoilera ses résultats annuels.

Séché Environnement

Le Groupement d'Autorités Concédantes (GAC) a choisi Séché Environnement (Paris:SCHP) à l'issue de la consultation lancée afin de conclure une nouvelle délégation de service public (DSP) pour la refonte, l'exploitation et la maintenance du nouveau Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) situé dans le futur Pôle d'Ecologie Urbaine du quartier de la Prairie de Mauves, à Nantes.

Stellantis

Giorgia Meloni a fait savoir dimanche 15 décembre que le gouvernement italien était prêt à travailler avec Stellantis sur la stratégie future du constructeur automobile à condition qu'il maintienne les emplois et les usines dans le pays."Cela vaut pour Stellantis comme pour toute autre entreprise opérant en Italie. Si l'approche est constructive, s'il y a une volonté de maintenir les usines et les emplois, nous serons prêts à faire notre part du travail",a déclaré, comme le rapporte Reuters, la présidente du Conseil italien.

Vicat

Le groupe Vicat annonce que sa filiale nord-américaine, National Cement Company of California Inc., a conclu un accord de coopération avec le Department of Energy des États-Unis (DOE), Office of Clean Energy Demonstrations, pour le développement du projet Lebec Net Zero (LNZ) dans la cimenterie de Lebec en Californie. L'accord de coopération porte sur une contribution à hauteur de 50% des coûts de la phase 1 et pour un maximum de 500 millions de dollars pour le financement du projet.