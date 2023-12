Habitat, des hauts et des bas pendant presque soixante ans

Enseigne créée en 1964 à Londres, Habitat a progressivement multiplié les magasins en France et dans d'autres pays d'Europe, un développement marqué par une succession de difficultés.

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Terence Conran (décédé en 2020) voulait proposer des meubles et accessoires de maison chics, sobres et abordables. "Habitat est né d'une frustration, celle de ne pouvoir vendre ses créations, refusées par les magasins de l'époque", écrit l'enseigne sur son site internet.

Le designer britannique dira plus tard qu'il a dû son succès initial à la vente de pots bon marché au moment où les Anglais commençaient à acheter des pâtes sèches.

La chaîne ouvre son premier magasin à l'étranger en 1973 à Paris, en France, et entre à la Bourse de Londres en 1981. Terence Conran - anobli en 1983 - quitte l'affaire en 1989.

Habitat a été vendue en 1992 à Ikano, la holding d'Ingvar Kamprad, le fondateur suédois d'Ikea. En 2004, un document fait état de 40 magasins au Royaume-Uni, 29 en France, 5 en Espagne et 4 en Allemagne, outre des franchises en Belgique, à Chypre, en Grèce, en Islande, au Portugal et en Thaïlande.

Mais les pertes s'accumulent et Inako cède Habitat en 2009 au fonds d'investissement américain Hilco. Ce spécialiste du redressement d'entreprises en difficulté déclare en 2011 la plupart des activités britanniques en faillite et vend le reste à Home Retail Group - plus tard repris par Sainsbury's -, qui créera notamment des "Mini Habitat" dans ses magasins Argos.

Toujours en 2011, Hilco revend les activités d'Habitat hors du Royaume-Uni - et notamment en France - au distributeur Cafom. Malgré les nombreuses tentatives de restructuration et le passage de l'ancien ministre Arnaud Montebourg à la direction d'Habitat (comme vice-président en charge de l'innovation) pendant un an en 2015-2016, l'enseigne accumule toujours les pertes.

En 2018, les magasins norvégiens font faillite. En 2019, c'est le tour des allemands.

Habitat Design International - le groupe rassemblant les activités hors du Royaume-Uni - est revendu en 2020 à l'entrepreneur-investisseur Thierry Le Guénic.

Après des mois difficiles, l'entreprise est placée en redressement judiciaire le 6 décembre 2023, les magasins ferment. La marque est retirée par son propriétaire et la liquidation est prononcée le 28 décembre.

Le site d'Habitat Design International proposait toujours jeudi un catalogue en ligne dans 14 pays, jusqu'en Finlande et au Monténégro. Il restait à la fin de l'aventure 25 magasins en France, 2 en Espagne et 2 en Suisse.

Les derniers magasins en Angleterre ont également fermé en juillet. Subsistent outre-Manche le site internet et des stands dans les magasins de Sainsbury's.