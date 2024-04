Habillement: Esprit met en faillite sa chaîne de magasins en Belgique

La chaîne de magasins de vêtements Esprit a annoncé sa mise en faillite en Belgique en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des loyers dans ce pays européen, selon un document communiqué à la Bourse de Hong Kong où le groupe est coté.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Cela concerne les 15 magasins gérés en propre par la chaîne en Belgique, qui emploient au total 148 personnes, selon le syndicat belge Setca affilié à la FGTB (socialiste).

Les dix points de vente exploités dans le pays par des indépendants pourront poursuivre leur activité, a précisé à l'AFP Christophe Bouvier, un responsable de ce syndicat.

"Le groupe va aussi continuer la vente en ligne et ses vêtements seront toujours disponibles dans des magasins multi-marques", a-t-il souligné.

Les magasins regroupés dans la filiale Esprit Belgie Retail sont confrontés à un fléchissement de la demande conjugué à une hausse de leurs coûts fixes, selon le document boursier annonçant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

"Le ralentissement économique général, combiné à la forte augmentation des coûts énergétiques et logistiques, au sentiment négatif des consommateurs en Europe et aux loyers élevés (...) pour des magasins de taille inadaptée, a finalement rendu non viable financièrement la poursuite de l'activité de vente au détail telle qu'elle est actuellement structurée en Belgique", précise ce document communiqué lundi soir à la Bourse de Hong Kong.

Le dépôt de bilan de la filiale a été effectué auprès du tribunal de l'entreprise d'Anvers (nord), chargé de nommer des administrateurs judiciaires.

La chaîne de vêtements, fondée en 1968 à San Francisco, désormais enregistrée aux îles Bermudes et cotée à Hong Kong, avait déjà traversé une période de crise au début des années 2010, entraînant la fermeture de nombreux magasins sur les continents américain et européen.