Haas, de chez Arm, prolonge son contrat pour diriger l'entreprise de puces électroniques jusqu'en 2033, alors que des rumeurs l'annoncent au poste de directeur général de Nvidia

René Haas, directeur général d'Arm Holdings ARM.O , a prolongé son contrat avec le concepteur de puces afin de diriger l'entreprise jusqu'en 2033, confirmant ainsi son rôle de dirigeant au sein de la société alors que des rumeurs laissaient entendre que Nvidia NVDA.O pourrait le recruter pour occuper le poste de directeur général après la démission de Jensen Huang.

Le conseil d’administration de Nvidia aurait approché M. Haas dans le cadre de sa recherche d’un successeur à M. Huang, a rapporté le Financial Times au début du mois, suite au départ de ce dernier sur fond de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.

Les analystes avaient également désigné M. Haas comme un candidat solide au poste de directeur général de Nvidia, étant donné qu’il a fait ses armes au sein de l’entreprise, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de vice-président et directeur général de la division des produits informatiques, avant de rejoindre Arm en 2013.

M. Haas est devenu directeur général du fabricant britannique de puces en 2022 et a supervisé son retour sur les marchés boursiers grâce à une opération d’introduction en Bourse au Nasdaq d’une valeur de 65 milliards de dollars l’année suivante.

Arm concède sous licence des conceptions de processeurs utilisées dans les smartphones, les PC, les serveurs et les appareils connectés.

“Je n’ai jamais été aussi confiant quant à l’avenir d’Arm… Je m’engage pleinement à exploiter tout le potentiel d’Arm pour les nombreuses années à venir”, a déclaré M. Haas dans un communiqué publié lundi.

M. Haas assumera également les fonctions de vice-président du groupe SoftBank à compter du 1er décembre, a indiqué Arm Holdings lundi.