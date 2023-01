H2O AM va engager la première phase de remboursement des fonds cantonnés

Après avoir consulté ses différents partenaires, H2O AM enverra prochainement une lettre à tous les porteurs de fonds SP détaillant les modalités pratiques de remboursement.

H2O AM a réaffirmé aujourd'hui son engagement à réaliser la cession totale des actifs cantonnés. Le gestionnaire d'actifs a souligné qu'il veillera à traiter tous les porteurs de parts de manière égalitaire lors de l'exécution de ces remboursements.

Le 29 juillet dernier, H2O AM avait indiqué son objectif d'obtenir dans l'année les premiers remboursements en cash du Groupe Tennor et ainsi de pouvoir amorcer la phase de remboursement des Side Pockets.

(AOF) - H2O AM va engager dans les prochains jours la première phase de remboursement des fonds cantonnés (Side Pockets) suite à un remboursement partiel de la « First Super Senior Secured Note » (FSSSN) fin décembre 2022. Son nominal sera réduit de 250 millions d’euros. Le processus de cession des actifs cantonnés avait été réorganisé en mai 2021 notamment grâce à l’émission de la note FSSSN, simplifiant la structure de détention des actifs.

