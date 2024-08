Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client H&R Block: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - L'action H&R Block grimpe de 12%, au lendemain de l'annonce par le cabinet de services fiscaux d'une augmentation de son dividende et de rachats d'actions, à l'occasion de la publication de résultats annuels de bonne facture.



Le groupe basé à Kansas City (Missouri) va ainsi augmenter de 17% son dividende trimestriel à 0,375 dollar par action, et a autorisé des rachats d'actions pour 1,5 milliard de dollars, une nouvelle autorisation remplaçant la précédente.



Sur l'exercice écoulé, il a engrangé un BPA ajusté en hausse de 15% à 4,41 dollars, pour un EBITDA de 963 millions de dollars et des revenus en croissance de 4% à 3,61 milliards, revendiquant 'de grands pas réalisés dans ses différents produits et services'.



Pour son exercice 2024-25, H&R Block anticipe un BPA ajusté entre 5,15 et 5,35 dollars, un EBITDA de l'ordre de 975 millions à 1,02 milliard de dollars, ainsi que des revenus dans une fourchette de 3,69 à 3,75 milliards.





Valeurs associées H&R.BLOCK 63,50 USD NYSE +10,59%