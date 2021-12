Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: ventes trimestrielles inférieures aux attentes information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Hennes & Mauritz a fait état mercredi de ventes légèrement moins bonnes que prévu pour son quatrième trimestre, dans un contexte marqué par la persistance des mesures de restrictions sanitaires.



Sur les trois mois clos fin novembre, période qui correspond au quatrième trimestre de son exercice fiscal, ses ventes nettes ont atteint 56,9 milliards de couronnes suédoises (5,5 milliards d'euros), contre un consensus établi à 57,1 milliards.



Si ce chiffre est inférieur aux attentes, ses ventes exprimées en monnaies locales ont, elles, augmenté de 11% au cours du trimestre écoulé, là où les analystes anticipaient une progression un peu moins vigoureuse de 10,5%.



Dans son communiqué, H&M précise que ses ventes en monnaies locales ont désormais retrouvé leurs niveaux du quatrième trimestre de l'exercice 2018/2019, soit avant l'apparition de la pandémie.



Le groupe de prêt-à-porter met en avant le bon accueil réservé par les consommateurs à ses dernières collections, mais note que l'activité continue de pâtir des mesures de restrictions sanitaires.



A la fin novembre, 115 de ses boutiques étaient fermées, essentiellement en Autriche et en Slovaquie.



En Bourse de Stockholm, l'action du distributeur se repliait de 1,9% après ces chiffres.





