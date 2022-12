Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: ventes en hausse de 10% sur le quatrième trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes & Mauritz a annoncé jeudi une hausse de 10% de ses ventes au titre du quatrième trimestre, à 62,45 milliards de couronnes, un chiffre globalement en ligne avec les attentes du marché.



Exprimées en monnaies locales, les ventes du distributeur sont restées inchangées sur la période, ce qui constitue une déception puisqu'elles étaient ressorties en hausse de 7% sur le mois de septembre.



La deuxième chaîne mondiale de magasins de confection a précisé que les ventes sur l'ensemble de son exercice écoulé, clos le 30 novembre dernier, avaient augmenté de 12% en monnaies locales, à 223,57 milliards de couronnes.



En monnaies locales, les ventes annuelles affichent une progression de 6%.



Hier, son concurrent espagnol Inditex avait fait état de ventes en hausse de 20% à taux de change constants sur les neuf premiers mois de son exercice, c'est-à-dire sur la période allant de février à octobre.



'Le problème, c'est que H&M est confronté à une forte hausse de ses coûts (effet devises, prix des matières premières) mais aussi à de lourdes charges de restructuration qui vont impacter ses marges dans l'immédiat', s'inquiète ce matin un analyste.



Suite à ces annonces, l'action perdait 4% dans les premiers échanges en Bourse de Stockholm.



H&M a prévu de publier les résultats financiers de son exercice fiscal allant de décembre 2021 à novembre 2022 le 27 janvier prochain.





