H&M : va développer son activité en Amérique centrale

(CercleFinance.com) - Le détaillant suédois de mode à petit budget Hennes & Mauritz (H&M) annonce ce vendredi avoir signé un accord pour s'étendre en Amérique centrale, via l'ouverture d'un premier magasin au Panama fin 2020. H&M a ainsi conclu un accord de franchise avec Hola Moda, qui exploite déjà des marques de mode internationales dans 15 pays de la région. 'L'Amérique centrale recèle un grand potentiel', commente Karl-Johan Persson, CEO de H&M.

