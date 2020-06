Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : une perte trimestrielle due à la chute des ventes Cercle Finance • 26/06/2020 à 10:01









(CercleFinance.com) - H&M a fait état vendredi d'une perte conséquente au titre de son deuxième trimestre fiscal, période durant laquelle près de 80% de ses magasins sont restés fermés pour cause de pandémie de coronavirus. Le groupe suédois de prêt-à-porter indique avoir essuyé une perte après impôts de près de cinq milliards de couronnes sur les trois mois clos fin mai, contre un bénéfice de l'ordre de 4,5 milliards de couronnes sur la même période de l'exercice précédent. Son chiffre d'affaires net a dégringolé de 50% à 28,7 milliards de couronnes sur le trimestre, en dépit de la bonne tenue de ses ventes en ligne (+36%). H&M fait toutefois valoir que le repli de son activité s'est nettement ralenti depuis le début du mois de juin, avec des ventes qui ressortent en baisse de 25% en rythme annuel, et note que seulement 350 de ses magasins, soit l'équivalent de 7% des points de vente, restent aujourd'hui fermés. Pour les analystes d'Invest Securities, ces derniers chiffres témoignent 'de la progressive normalisation des tendances avec la réouverture progressive des magasins'. A la Bourse de Stockholm, l'action H&M - qui a perdu plus d'un quart de sa valeur depuis le début de l'année - reculait toutefois de 0,8% en début de matinée, contre une hausse de 0,8% pour son indice de référence, l'OMXS30.

