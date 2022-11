Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: une charge de restructuration au quatrième trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - H&M a prévenu mercredi qu'il prévoyait d'enregistrer une charge de restructuration d'un peu plus de 800 millions de couronnes suédoises (73,5 millions d'euros) dans ses comptes de quatrième trimestre au titre du programme de réductions de coûts qu'il a mis en oeuvre cette année.



Le géant de l'habillement souligne que ce vaste plan de réorganisation, qui doit se solder par la suppression de quelque 1500 postes, est censé générer des économies annuelles de l'ordre de deux milliards de couronnes (183,7 millions d'euros), à compter de la fin 2023.



Au 31 décembre 2021, le groupe suédois employait environ 155.000 personnes.



A la Bourse de Stockholm, le titre H&M évoluait peu (+0,4%) mercredi matin suite à cette annonce.





