H&M: un chiffre d'affaires en hausse de 3% au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net de H&M est de 57 450 millions de couronnes suédoises au troisième trimestre 2022, (du 1er juin 2022 au 31 août 2022), soit +3% par rapport à la période correspondante de l'année dernière (55 585 millions de couronnes suédoises). En monnaies locales, le chiffre d'affaires net a diminué de 4 %.



'Le troisième trimestre a connu un démarrage faible, à l'instar de l'industrie sur de nombreux marchés importants du groupe. Les ventes se sont améliorées séquentiellement au cours du trimestre, avec un meilleur démarrage des collections d'automne que l'année dernière', commente le groupe.





