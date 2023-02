Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: titre en nette hausse, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - H&M gagne près de 4% à Londres, alors que Bank of America a relevé lundi sa recommandation de 'sous-performance' à 'achat' sur le titre, avec un nouvel objectif de cours de 165 couronnes suédoises, contre 90 couronnes jusqu'à présent, impliquant un potentiel de hausse de 30%.



Dans une note de recherche, le bureau d'études souligne que le groupe d'habillement est appelé à profiter de l'atténuation des vents contraires qui soufflaient jusqu'ici sur son activité, mais aussi des mesures d'efficacité prises en termes de coûts.



D'après BofA, cette configuration pourrait aboutir à un redressement plus rapide que prévu des résultats du spécialiste du prêt-à-porter,



Pour l'analyste, le consensus des analystes est en effet trop peu ambitieux pour 2023, le positionnement de marché largement défavorable et la valorisation boursière peu exigeante.





