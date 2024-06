Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client H&M: titre en baisse, un analyste réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 28/06/2024 à 17:14









(CercleFinance.com) - H&M cède plus de 1% à Francfort. Si UBS a confirmé sa recommandation 'achat' sur le titre, l'analyste a indiqué réduire son objectif de cours de 212 à 195 couronnes suédoises, une nouvelle cible qui implique toutefois un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.



Le broker souligne qu'à l'occasion de sa publication semestrielle jeudi, le groupe suédois a maintenu son objectif d'une marge de 10% pour l'exercice en cours, mais a prévenu que les conditions sont difficiles pour l'atteindre cette année.





