H&M retrouve ses niveaux de 2019 information fournie par AOF • 15/12/2021 à 11:18



(AOF) - Le numéro deux mondial du prêt-à-porter, H&M, a publié aujourd'hui un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de son exercice 2021 (clos fin novembre) de 56,81 milliards de couronnes suédoises (SEK), soit environ 5,52 milliards d'euros, en hausse de 8% sur un an. En monnaies locales, cela représente une hausse de 11%, pour un consensus Visible Alpha de +10%. Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes atteignent 198,97 milliards de SEK (environ 19,35 milliards d'euros), en hausse de 6%.



"Malgré la persistance des restrictions et les conséquences négatives de la pandémie, les ventes du groupe H&M en monnaies locales ont retrouvé le même niveau qu'au quatrième trimestre 2019".



"H&M continue d'être perturbé par les fermetures de magasins liées au Covid, note UBS. Au début du trimestre, environ 100 magasins étaient fermés, ce chiffre est passé à environ 115 magasins à la fin du trimestre (principalement en Autriche et en Slovaquie)".





