H&M: renoue avec les bénéfices au 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - H&M fait savoir que ses ventes nettes ont atteint 62,6 milliards de couronnes suédoises (SEK) au 4e trimestre, soit quasiment le même niveau qu'au 4e trimestre 2022 (62,4 milliards de SEK).



Le bénéfice opérationnel trimestriel a plus que quintuplé, passant de 821 à 4332 millions de SEK, avec une marge opérationnelle qui atteint 6,9% contre 1,3% un an plus tôt.



Le bénéfice trimestriel après impôt ressort à 1576 millions de SEK contre une perte de 864 millions de SEK un an plus tôt, ce qui correspond à un BPA de 0,97 SEK, contre -0,53 SEK un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, H&M voit ses ventes nettes progresser de 6% pour atteindre 236 Mds de SEK, contre 223 Mds de SEK douze mois plus tôt, avec un bénéfice après impôt annuel en hausse de 145%, atteignant 8723 millions de SEK contre 3566 millions de SEK en 2022.

Le BPA ressort ainsi à 5,35 SEK vs 2,16 SEK en 2022.









