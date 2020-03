Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : proposition de dividende annulée Cercle Finance • 23/03/2020 à 13:59









(CercleFinance.com) - H&M annonce qu'au vu du contexte, son conseil d'administration a décidé de retirer sa proposition d'un dividende de 9,75 couronnes suédoises par action, soit environ 16 milliards de couronnes au total, et de proposer à l'assemblée générale de ne pas verser de dividende. La chaine de vêtements précise que 'pour le moment, un total de 3441 magasins sur ses 5062 répartis à travers le monde sont fermés, ce qui, avec une demande terne sur les marchés toujours ouverts, a un impact négatif significatif sur ses ventes jusqu'ici en mars'.

