Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : plus de matériaux durables dans la nouvelle collection Cercle Finance • 19/03/2021 à 12:04









(CercleFinance.com) - H&M annonce 'franchir une nouvelle étape audacieuse' dans ses efforts de développement durable, via sa nouvelle collection printemps 2021. L'enseigne indique que l'Agraloop Biofibre, un matériau qui permet de transformer les déchets de cultures vivrières en produits de mode évolutifs en fibres naturelles, sera davantage utilisé dans son assortiment. La collection H&M Spring 2021 sera lancée le 25 mars.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.