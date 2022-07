Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 13:07









(CercleFinance.com) - H&M recule de près de 1% sur l'OMX, sous le poids d'une dégradation par UBS de son conseil de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours réduit drastiquement de 200 à 125 couronnes suédoises sur le titre de la chaine d'habillement.



Malgré un profit avant impôt (PBT) ajusté du deuxième trimestre supérieur d'environ 12% aux attentes, le broker explique voir pour le groupe scandinave des risques de baisse de 1 à 10% concernant les consensus de PBT sur les exercices 2022 à 2024.



Par ailleurs, H&M a officialisé sa volonté de mettre un terme définitif à sa présence en Russie, ce qui va se traduire par des charges de l'ordre de deux milliards de couronnes, dont un impact d'un milliard au niveau de sa trésorerie.





