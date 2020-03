Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : participation à la lutte contre la pandémie Cercle Finance • 23/03/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - H&M (Hennes & Mauritz) a annoncé dimanche l'utilisation de ses capacités logistiques, pour commencer dès que possible la livraison d'équipements de protection aux hôpitaux, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. La chaine de vêtements précise que 'pour le moment, un total de 3441 magasins sur ses 5062 répartis à travers le monde sont fermés, ce qui, avec une demande terne sur les marchés toujours ouverts, a un impact négatif significatif sur ses ventes jusqu'ici en mars'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.