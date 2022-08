Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M: ouvre son premier magasin au Costa Rica information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 13:04









(CercleFinance.com) - H&M fait savoir aujourd'hui que plus de 1000 personnes ont fait la queue pour être les premières à entrer lors de l'ouverture du premier magasin H&M du Costa Rica, le 20 août.



' C'était très agréable et excitant de voir que les gens nous attendaient avec tant d'impatience. Apporter mode, qualité et meilleur prix dans un nouveau lieu est toujours une source de joie, mais l'accueil que nous avons eu au Costa Rica a dépassé toutes nos attentes ', assure Jaime Sampol, directeur général de Hola Moda.



Avec son arrivée au Costa Rica, H&M est désormais présent dans 78 marchés.





