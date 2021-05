Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client H&M : nouvelle collection en collaboration avec Lover's FC Cercle Finance • 06/05/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - H&M annonce aujourd'hui une collaboration avec Lover's FC, une marque de ' streetwear ' qui célèbre la passion du football. La collection comprend des maillots de football avec les graphismes et la marque Lover's FC, conçus pour une équipe imaginaire censée unifier le monde. La collection Lover's FC x H&M, est composée de vêtements 100% polyester recyclé, précise H&M. Elle sera lancée en ligne et dans une sélection de magasins en Europe à compter du 20 mai.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.